«Ничему не учатся» 5 12.02.2025, 18:44

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Пассажирка маршрутки в Гродно сняла нарушение, на которое «охотится» ГАИ.

Пассажирка маршрутки из Минска в Гродно сняла на видео нарушение водителя, на которое регулярно «охотятся» инспекторы Госавтоинспекции. В частности, мужчина пользовался мобильником за рулем. Своим видео девушка поделилась в TikTok и передала диалог с водителем. Многие комментаторы поддержали белоруску, которая сделала водителю замечание, пишет «Телеграф».

На первых секундах ролика действительно заметно, что мужчина сидел в телефоне (переписывался в мессенджере) за рулем. «Я вежливо попросила отложить телефон после того, как убедилась, что он совершенно не следит за дорогой, и мы несколько раз выехали на «встречку», — пожаловалась девушка.

Водитель, продолжила она, все же отложил телефон, хоть и не сразу, и «начал рассуждать о том, что же такого произошло». Слова водителя на видео при этом слышны очень плохо. Вероятно, он говорил, что на «встречке», куда заезжала маршрутка, не было машин.

«А какая разница: есть там кто-то или нету? Я хочу ехать спокойно», — отвечала девушка. По ее словам, в конце поездки водитель извинился.

«Как думаете, с этим можно как-то справиться?» — спросила автор ролика в подписи к видео. Фирму перевозчика она не указала.

«Ничему не учатся. Сколько уже всяких случаев было с маршрутками», — написала одна комментаторша.

«Ты его больше отвлекаешь, чем телефон. Не нравится — останови и пешком иди!» — порекомендовал другой.

Третий призвал «отнести это видео в ГАИ». «Возможно, вы спасете жизни людей», — считает он.

«Вот честно, без всяких жалоб, он реально отвлекается, я сам водитель с большим стажем, одна секунда — и может быть беда. А в салоне минимум 5-10 человек, лишать водительского удостоверения сразу, не разбираясь, приравнять к пьяным», — считает еще один пользователь TikTok.

«Замечание водителю сделано абсолютно правильно и по делу. Пару дней назад такой же «телефонист» в лоб мне чуть не прилетел. Чтобы разъехаться, мне пришлось резко оттормозить и на обочину съезжать», — поделился другой.

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