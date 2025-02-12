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Сегодня пройдут очередные стыковые матчи Лиги чемпионов

  • 12.02.2025, 19:08
Сегодня пройдут очередные стыковые матчи Лиги чемпионов

Состоятся четыре поединка.

Сегодня, 12 февраля, пройдут очередные стыковые матчи Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоится четыре встречи.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 12 февраля:

20:45 по Минску. «Брюгге» — «Аталанта»;

23:00 по Минску. «Селтик» — «Бавария»;

23:00 по Минску. «Фейеноорд» — «Милан»;

23:00 по Минску. «Монако» — «Бенфика».

Во вторник, 11 февраля, состоялись четыре из первых стыковых матчей плей-офф сетки Лиги чемпионов за право выхода в 1/8 финала турнира.

Результаты:

«Брест» (Франция) — ПСЖ (Париж, Франция) — 0:3 (0:2)

Голы: Витинья (21 пен.), Дембеле (45, 66)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 2:3 (1:0)

Голы: Холанд (19, 80 пен.) — Мбаппе (60), Диас (86), Беллингем (90+2)

«Ювентус» (Турин, Италия) — ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — 2:1 (1:0)

Голы: Маккенни (34), Мбангула (82) — Перишич (56)

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 0:3 (0:0)

Голы: Гирасси (60), Гросс (68), Адейеми (82)

Команды, которые заняли места с 9-го по 16-е в общем этапе, были сеяными, они сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е (несеяные). Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.

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