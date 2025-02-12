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Британия объявила о новом пакете для Украины

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  • 12.02.2025, 19:19
Британия объявила о новом пакете для Украины

Киев получит танки, артиллерию и ракеты.

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты различных видов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Джона Хили на заседании в формате «Рамштайн».

По его словам, стоимость нового пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долларов США.

«Сейчас мы еще объявили о 150 млн фунтов на различные средства. Танки, артиллерийские средства. И ракеты «земля-воздух», «воздух-воздух». Потому что безопасность Украины — это мировая безопасность», - сказал Хили.

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