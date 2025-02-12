В Витебске мальчик плыл по реке в десятках метров от берега
- 12.02.2025, 19:23
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Его удалось спасти.
Витебские спасатели 12 февраля выезжали по сообщению о тонущем ребенке в реке Западная Двина, рассказали в МЧС.
На месте спасатели увидели мальчишку, который плыл по течению и самостоятельно выбраться не мог. Ребенок находился примерно в 40 м от берега.
Мальчика зовут Тимур. Его друг рассказал, что тот прыгал у края речки, где слабый лед. А потом произошел «бульк большой».
«При помощи спасательной лодки его достали из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом „общее переохлаждение“ ребенка госпитализировали», — рассказали в МЧС.