В Витебске мальчик плыл по реке в десятках метров от берега 12.02.2025, 19:23

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Его удалось спасти.

Витебские спасатели 12 февраля выезжали по сообщению о тонущем ребенке в реке Западная Двина, рассказали в МЧС.

На месте спасатели увидели мальчишку, который плыл по течению и самостоятельно выбраться не мог. Ребенок находился примерно в 40 м от берега.

Мальчика зовут Тимур. Его друг рассказал, что тот прыгал у края речки, где слабый лед. А потом произошел «бульк большой».

«При помощи спасательной лодки его достали из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом „общее переохлаждение“ ребенка госпитализировали», — рассказали в МЧС.

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