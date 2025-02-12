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Минчанин нашел у подъезда кошелек с золотой монетой

  • 12.02.2025, 19:42
  • 2,338
Минчанин нашел у подъезда кошелек с золотой монетой
Иллюстративное фото

Что было дальше.

Минчанин подобрал у подъезда кошелек соседа с золотой монетой и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

История началась с того, что минчанин обратился в милицию — рассказал, что выронил кошелек у подъезда и обнаружил его пустым, когда вернулся.

Выяснилось, что чужое имущество забрал 47-летний сосед, который возвращался с работы и остановился покурить. Он забрал лежащие внутри 70 рублей и золотую монету, а пустой кошелек положил назад.

Деньги потратил, а монету оставил. Общая сумма ущерба составила более 700 рублей.

Судя по фото, в кошельке минчанина лежала инвестиционная монета США American Gold Eagle. Такие делают из золота с пробой металла 916,7. Отдельные экземпляры могут стоить около тысячи долларов, пишет «Зеркало».

Драгоценную монету изъяли, ее вернут владельцу. А в отношении его соседа возбудили уголовное дело о краже.

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