СМИ: США готовятся освободить россиянина Винника в обмен на Фогеля 2 12.02.2025, 19:47

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Александр Винник

Он может владеть биткоинами на $8 млрд.

США в обмен на освобожденного американца Марка Фогеля передадут России гражданина РФ Александра Винника, которого судили в Соединенных Штатах по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптобиржу, пишут американские СМИ. По данным журналиста-расследователя Андрея Захарова, Винник ценен для Кремля тем, что под его контролем может находиться криптовалюты на $8 млрд.

«Еще одна интрига возможного возвращения Винника: он, по некоторым данным, контролирует кошелек с 80к биткоинов, которые были украдены хакерами с японской биржи Mt. Gox в 2011 году. Собственно, участие в выводе денег после взлома — один из пунктов американского обвинения», — сообщил журналист в своем телеграм-канале. Он уточняет, что 80 тысяч биткоинов эквивалентны $8 млрд, что составляет 2% доходов бюджета РФ на 2025 год.

О предстоящем освобождении Винника со ссылкой на источники информируют The New York Post, Reuters и ABC News. В публикациях говорится, что его в США обвиняют в руководстве преступной организацией — криптобиржей BTC-E с суточным оборотом в $66 млн, которая с 2010–2011 годов отмыла миллиарды долларов. Сам обвиняемый не признавал вину, утверждая, что лишь оказывал бирже консультационные услуги. Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, а затем, после пяти годов заключения в греческой и французской тюрьмах, в августе 2022-го, экстрадировали в Штаты.

Ранее Россия освободила из колонии осужденного на 14 лет по обвинению в контрабанде наркотиков экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти 11 граммов марихуаны и 8 граммов гашишного масла. По словам самого Фогеля, он использовал их в медицинских целях после перенесенной операции на позвоночнике, что было подтверждено записью в его медкарте. На момент ареста гражданин США работал преподавателем в московской Англо-американской школе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что в обмен на Фогеля США вернут российского гражданина, но кого именно, он не уточнил, добавив, что имя освобожденного станет известно после его прибытия на родину. The Wall Street Journal указывала, что Фогеля обменяют на Винника.

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