Неизвестные повредили место зарождения Минска 1 12.02.2025, 20:17

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Кто-то вдоволь накатался по историко-культурной ценности на квадроциклах.

На территории, которая считается истоком зарождения Минска, обнаружили следы квадроциклов, пишет pristalica.by.

Инцидент произошел в 10 километрах к западу от столицы, на берегу реки Менки.

Судя по следам, оставшимся на земле, кто-то вдоволь накатался по историко-культурной ценности, несмотря на таблички, информирующие о том, что въезд туда запрещен.

«Местность здесь холмистая. Может поэтому и выбрали место покататься… По итогу эти люди причинили вред историко-культурной ценности. Конечно, по весне мы будем исправлять внешний вид, делать все красиво, но тем не менее хотелось бы не иметь таких гостей”, – цитирует портал заведующего отделом Института истории НАН Беларуси Андрея Войтеховича.

В Минском райисполкоме добавили, что расставят необходимые информационные таблички, чтобы заблаговременно ознакамливать посетителей с нюансами посещения комплекса.

Уточняется, что раскопки, которые проводятся в Городище, показали, что жизнь в этих окрестностях была еще около 2000 лет назад.

К слову, уничтожение, повреждение историко-культурных ценностей, совершенное по неосторожности, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 35 базовых величин (210 – 1 470 рублей), на индивидуального предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин (840 – 4 200 рублей), а на юридическое лицо – до 500 базовых величин (21 тысяча рублей). Это предусмотрено Кодексом о культуре. В Уголовном кодексе также есть статьи, предполагающие наказание за такие правонарушения.

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