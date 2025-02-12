Новый глава Минфина США посетил Киев

Новый глава Минфина США посетил Киев4
- 12.02.2025, 20:27
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Он встретился с Зеленским и передал Украине первый драфт соглашения о партнерстве.
США передали Украине предварительный документ соглашения о партнерстве в добыче полезных ископаемых. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает «Интерфакс-Украина» в среду, 12 февраля.
«Мы говорили о полезных ископаемых… Я знаю, что нашей команде передали первый драфт этого соответствующего документа о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ. Этот документ мы получили сегодня, мы… сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ», — отметил Зеленский.
Скотт Бессент является самым высокопоставленным чиновником новой администрации США, который посетил Киев с момента инаугурации президента Дональда Трампа.