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Новый глава Минфина США посетил Киев

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  • 12.02.2025, 20:27
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Новый глава Минфина США посетил Киев
Скотт Бессент. Автор: SCANPIX/REUTERS/Elizabeth Frantz

Он встретился с Зеленским и передал Украине первый драфт соглашения о партнерстве.

США передали Украине предварительный документ соглашения о партнерстве в добыче полезных ископаемых. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщает «Интерфакс-Украина» в среду, 12 февраля.

«Мы говорили о полезных ископаемых… Я знаю, что нашей команде передали первый драфт этого соответствующего документа о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ. Этот документ мы получили сегодня, мы… сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ», — отметил Зеленский.

Скотт Бессент является самым высокопоставленным чиновником новой администрации США, который посетил Киев с момента инаугурации президента Дональда Трампа.

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