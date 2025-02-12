ВСУ десятью ракетами Patriot отбили ночную российскую атаку

ВСУ десятью ракетами Patriot отбили ночную российскую атаку3
- 12.02.2025, 20:40
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Об этом сообщил президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для сбития в ночь на среду, 12 февраля, шести баллистических ракет было использовано десять ракет Patriot стоимостью $30 млн.
Об этом украинский президент сказал журналистам перед началом встречи с министром США Скоттом Бессентом, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«Использовали по шесть баллистических ракет десятью [ракетами] - Patriot стоимостью $30 млн», — заявил украинский президент.