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ВСУ десятью ракетами Patriot отбили ночную российскую атаку

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  • 12.02.2025, 20:40
  • 2,054
ВСУ десятью ракетами Patriot отбили ночную российскую атаку

Об этом сообщил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для сбития в ночь на среду, 12 февраля, шести баллистических ракет было использовано десять ракет Patriot стоимостью $30 млн.

Об этом украинский президент сказал журналистам перед началом встречи с министром США Скоттом Бессентом, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Использовали по шесть баллистических ракет десятью [ракетами] - Patriot стоимостью $30 млн», — заявил украинский президент.

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