На предприятиях Могилева белорусов заменят индийцами 4 12.02.2025, 20:47

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Иллюстративное фото

Подробности.

В могилевском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты прошла встреча представителей предприятий области с индийской компанией по найму персонала, сообщила БелТПП. Планируется привлекать работников из Индии.

Для переговоров в Могилев приехал временный поверенный посольства Индии в Беларуси Раджеш Кумар. С его участием прошла встреча представителей могилевских предприятий и компании Kyrgyz-India Global LLC, которая занимается наймом рабочей силы в Индии для работы за рубежом.

«Во встрече приняли участие белорусские предприятия, заинтересованные в использовании наемной рабочей силы из-за рубежа. Среди участников представители строительной отрасли, производители текстильной и хлебобулочной продукции, строительных смесей и продукции из металла», — сообщили в БелТПП.

Стороны обсудили вопросы по привлечению рабочих определенной специализации, визовой поддержке, регистрации. Предприятия договорились направить свои запросы индийской стороне для дальнейшей проработки.

Гендиректор могилевского отделения БелТПП Геннадий Черный отметил, что тема найма рабочей силы из-за рубежа в целом не свойственна деятельности палаты, но если это нужно предприятиям Могилевской области, то палата готова оказывать содействие в проведении таких мероприятий, в том числе онлайн.

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