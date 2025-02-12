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Экс-футболисты сборной Беларуси Путило и Драгун вернулись в минское «Динамо»

  • 12.02.2025, 21:16
Экс-футболисты сборной Беларуси Путило и Драгун вернулись в минское «Динамо»

На двоих они сыграли за «бело-синих» 305 матчей.

Сразу два именитых футболиста присоединились к структуре минского «Динамо».

Как уточняет пресс-служба клуба, к работе с юными спортсменами (2011 г.р.) приступил Антон Путило. Будучи футболистом, он отыграл за «бело-синих» почти 10 сезонов: провел 171 матч, в которых забил 25 мячей и еще 27 раз успешно ассистировал партнерам по команде.

Карьеру Антон завершил именно в «Динамо» – помог родному клубу стать чемпионом Беларуси после 19-летнего перерыва.

«Впереди у свежеиспеченного наставника очередной интересный вызов – возможность передать подрастающему поколению свой богатейший опыт. Тренировать обойму U14, которой уже в сентябре стартовать в юношеском первенстве страны, предстоит в дуэте с Сергеем Гигевичем», – говорится в сообщении на сайте ФК «Динамо».

Играл Путило и за сборную Беларуси по футболу. В 56 поединках он забил 6 мячей.

Также в структуре клуба трудится и Станислав Драгун. Он играл за «бело-синих» в 2008–2012 годах – 144 поединка и 29 голов.

В составе национальной сборной Драгун провел 68 матчей, в которых забил 12 мячей. Столько же, например, и у Вячеслава Глеба. А больше за сборную забили лишь трое: Виталий Кутузов (13 голов), Сергей Корниленко (17) и Максим Ромащенко (20).

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