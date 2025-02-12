Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом1
- 12.02.2025, 21:21
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Лидеры договорились о сотрудничестве.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
«Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.
Владимир Зеленский также обсудил с Дональдом Трампа разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны заключили соглашение «по безопасности, экономическому и ресурсному взаимодействию» — оно предполагает поставки редкоземельных металлов в США в обмен на военную помощь со стороны Штатов.
«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done [„давайте сделаем это“]», — добавил Зеленский.