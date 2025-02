Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом 1 12.02.2025, 21:21

3,664

Владимир Зеленский

Лидеры договорились о сотрудничестве.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский также обсудил с Дональдом Трампа разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны заключили соглашение «по безопасности, экономическому и ресурсному взаимодействию» — оно предполагает поставки редкоземельных металлов в США в обмен на военную помощь со стороны Штатов.

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done [„давайте сделаем это“]», — добавил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com