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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

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  • 12.02.2025, 21:21
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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом
Владимир Зеленский

Лидеры договорились о сотрудничестве.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дронах и других современных производствах. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский также обсудил с Дональдом Трампа разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны заключили соглашение «по безопасности, экономическому и ресурсному взаимодействию» — оно предполагает поставки редкоземельных металлов в США в обмен на военную помощь со стороны Штатов.

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done [„давайте сделаем это“]», — добавил Зеленский.

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