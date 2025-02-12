В Беларусь вернули из РФ почти тонну мясной и молочной продукции
- 12.02.2025, 21:34
На грузы отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы.
С конца января Россельхознадзор вернул в Беларусь почти тонну мясной и молочной продукции, сообщает пресс-служба российского ведомства.
В Брянской области за неделю остановили три машины, которые ехали из Беларуси мимо официальных пунктов ветеринарного контроля.
На грузы отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность. В итоге было изъято 970 кг мясной и молочной продукции. Нарушителей привлекли к административной ответственности.
Всего с начала года Россельхознадзор вернул в Беларусь более 5 тонн продукции.