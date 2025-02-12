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В Беларусь вернули из РФ почти тонну мясной и молочной продукции

  • 12.02.2025, 21:34
В Беларусь вернули из РФ почти тонну мясной и молочной продукции

На грузы отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы.

С конца января Россельхознадзор вернул в Беларусь почти тонну мясной и молочной продукции, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В Брянской области за неделю остановили три машины, которые ехали из Беларуси мимо официальных пунктов ветеринарного контроля.

На грузы отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность. В итоге было изъято 970 кг мясной и молочной продукции. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Всего с начала года Россельхознадзор вернул в Беларусь более 5 тонн продукции.

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