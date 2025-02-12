«После окончания диктатуры Лукашенко все вернется к нормальной жизни» 2 12.02.2025, 22:02

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В стране расцветет частный бизнес.

Лукашенко воспринимает бизнес как временное зло и по-прежнему намерен его искоренить, - пишет в эксклюзивном материале спецкор «Польского радио» в Минске.

– Александр Лукашенко, бессменно правящий Беларусью 31 год, был и остается вполне советским человеком. Он стал главой государства, когда большинство стран, возникших после распада СССР, переходило к рыночной экономике, но всего десять лет спустя он заявил, что настанет день, когда он пожмет руку «последнему частному предпринимателю в стране». Это происходит потому, что белорусский диктатор рассматривает любой бизнес как временное необходимое зло и по-прежнему намерен в конечном итоге его искоренить. Это не единственное его мнение, клиническую оценку которого мы оставляем медицинским специалистам. К сожалению, это не решает проблемы.

Несмотря на усилия режима в Минске, в Беларуси по-прежнему работают 237 тыс. частных предпринимателей при населении в 9 млн человек, хотя за последний год это число сократилось на 6%. Однако даже если бы эта тенденция сохранилась, семидесятилетний белорусский диктатор, скорее всего, не дожил бы до осуществления своих мечтаний. Возможно, именно поэтому власти в Минске решили ускорить процесс огосударствления белорусской экономики.

В начале прошлого года вышло постановление правительства, сужающее перечень видов экономической деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели и ремесленники. Некоторые направления теперь доступны только компаниям, которые подвергаются более строгому контролю со стороны государства и должны платить значительно больше налогов, чем малый бизнес. Поэтому правительство обязало предпринимателей внести формальные изменения в свой организационный статус. Преобразование является обязательным и должно быть осуществлено до конца этого года. Любой, кто не согласен, будет вынужден закрыть свой бизнес.

Этого для режима оказалось недостаточно. Он решил сделать еще один шаг к экономике северокорейского типа. Так вот, с весны следующего года местным органам власти будет предоставлено право согласовывать кандидатуры руководителей частных компаний. Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой недавно объявил о подготовке постановления, которое существенно усилит подобные полномочия на местах. Скорее всего, документ будет подписан в следующем месяце. Крутой заявил, что власти не будут вмешиваться в назначение директоров небольших компаний, таких как парикмахерские или небольшие аптеки.

Дмитрий Крутой добавил, что главной претензией к частному бизнесу является его «слабое участие» – как он выразился – в усилиях, направленных на развитие городов, поэтому отныне компании, выделяющие ресурсы на конкретные проекты по улучшению инфраструктуры, как сообщается, будут получать налоговые льготы. То есть ситуация будет выглядеть примерно так: руководитель частной компании приходит в районное начальство «для согласования кандидатуры», а ему говорят: «Вы больше не можете быть директором, потому что мы вас на этой должности не видим. У нас есть лучший кандидат – бывший полицейский или отставной госслужащий с большим административным опытом. Разве что мы согласимся разрешить вам продолжить управление вашей компанией, если она обязуется отремонтировать покрытие двух улиц города за свой счет». Схема – просто идеальная! При таких темпах выкачивания денег из частного бизнеса мечта Лукашенко может осуществиться гораздо быстрее.

Моя подруга, которая занимается бизнесом в Минске, сказала, что если дела в стране будут развиваться в том же направлении, то она и ее семья будут вынуждены переехать в крупный российский город, где условия для ведения бизнеса проще и при этом отсутствует языковой барьер. По цензурным соображениям, я не могу дословно процитировать остальную часть ее заявления, хотя могу добавить, что оно целиком и полностью касалось экономических концепций нынешнего белорусского правительства. Предприниматель по-прежнему считает, что Лукашенко и его администрация на самом деле заинтересованы не только в том, чтобы выжать больше налогов из бизнеса, а в том, чтобы подчинить всю экономику государству. Потому что тогда легче контролировать «верность» граждан. «Частный предприниматель, – объясняет она мне, – свободный человек, а для Лукашенко немыслимо, чтобы в стране, находящейся под его властью, были люди, независимые от него».

Белорусы, лишенные режимом возможности что-то менять в стране, по-прежнему «голосуют ногами». В прошлом году, по разным оценкам, страну покинуло от 50 до 100 тыс. человек. За последние пять лет – более полумиллиона. Сейчас они работают в основном на благо экономик Польши, Литвы и Грузии, потому что там у государства другой подход к предпринимателям, оно не называет их, как Лукашенко, «вшивыми блохами» и «кровососущими пиявками». Только в Польше в 2023 году было зарегистрировано более 6 тыс. предприятий, владельцами которых являются граждане Беларуси. Это существенная потеря для белорусской экономики. По оценке администрации Лукашенко, в прошлом году экономические и политические эмигранты вывезли из страны по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов капитала. Это доказывает, что ментально белорусы довольно далеки от Северной Кореи, поэтому у страны и ее частного бизнеса есть надежда, что после окончания диктатуры Лукашенко все вернется к нормальной жизни.

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