Швейцария утвердила трехлетнюю программу помощи Украине 12.02.2025, 22:07

На $1,6 млрд.

Федеральный совет Швейцарии утвердил программу помощи Украине на 2025-2028 годы в размере 1,5 млрд швейцарских франков ($1,6 млрд). Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Деньги будут распределены по трем направлениям: экономическое восстановление, государственные услуги и защита гражданского населения.

Что касается экономического восстановления, то Швейцария собирается финансировать проекты поддержки малого и среднего бизнеса, предприятия сельского хозяйства. Также часть средств будет направлена на восстановление и ремонт городской инфраструктуры, особенно в прифронтовых регионах.

Под финансированием государственных услуг швейцарское правительство подразумевает поддержку здравоохранения, образования и социальных услуг, а также энергоснабжение, общественный транспорт и водоснабжение.

Кластер «Защита гражданского населения и мира» предусматривает помощь в гуманитарном разминировании, поиске и идентификации пропавших без вести лиц, а также документирование и судебное преследование нарушений международного гуманитарного права и прав человека.

Трехлетняя программа помощи — это первый этап более широкой программы поддержки Украины, рассчитанной на 12 лет с бюджетом 5 млрд швейцарских франков.

На первом этапе программа будет финансироваться средствами кредитов международного сотрудничества. На втором этапе, с 2029 по 2036 год, Федеральный совет рассмотрит другие источники финансирования для покрытия оставшихся 3,5 млрд швейцарских франков.

Треть средств первого этапа (500 млн франков) будет потрачена на проекты восстановления, в которых примут участие швейцарские компании.

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