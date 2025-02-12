До -13 градусов обещают в Беларуси в четверг 12.02.2025, 22:41

Без существенных осадков.

Облачно с прояснениями и без существенных осадков будет в Беларуси 13 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 7-13 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 6 градусов по северо-востоку до плюс 1 градуса по юго-западу.

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