Норвегия присоединилась к «коалиции дронов» для Украины 12.02.2025, 23:06

Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик объявил, что его страна присоединилась к «коалиции дронов», которая действует в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщили в норвежском правительстве.

По его словам, Украина имеет значительную потребность в большем количестве военного оборудования для защиты от российской агрессии, и беспилотники играют здесь важную роль.

«Норвегия уже вносит значительный вклад в закупку и разработку беспилотников, и на наш взгляд, для нас естественно, чтобы Норвегия также стала членом созданной коалиции по разработке беспилотников», - заявил Сандвик.

В правительстве напомнили, что ранее Норвегия уже выделила 700 миллионов норвежских крон на многонациональную инициативу по закупке дронов для Украины.

Также планируется использование средств из программы долгосрочной поддержки Украины «Нансен» на беспилотники и беспилотные технологии в 2025 году.

Напомним, «Коалиция дронов», которая оказывает поддержку Украине беспилотниками, была образована в 2023 году. Ее возглавляют Латвия и Великобритания.

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