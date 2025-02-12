Министр обороны Украины: Мы хотим и будем страной НАТО
- 12.02.2025, 23:27
Об этом Рустем Умеров заявил после заседания «Рамштайн».
Позиция Украины по вступлению Украины в НАТО остается неизменной. Украина хочет и будет страной Альянса.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров после заседания «Рамштайн» по помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент РБК-Украина.
«Наша позиция всегда неизменна: мы хотим быть страной НАТО, мы будем страной НАТО, мы будем страной Европейского союза. Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. Поэтому у нас свои приоритеты. Поэтому любые выводы делаем вместе с нашим народом», - сказал он.
Министр добавил, что «Рамштайн» сфокусирован на безопасности и обороне помощь, поэтому в этом плане все политические вещи будут говориться не министрами обороны.
«Вы слышали эти заявления последние 33 года, поэтому надо привыкать к любым заявлениям», - констатировал Умеров.