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Легенда «Крумкачоў» и экс-игрок минского «Динамо» Филипп Иванов переехал в США

  • 12.02.2025, 23:39
Легенда «Крумкачоў» и экс-игрок минского «Динамо» Филипп Иванов переехал в США
Филипп Иванов

Его заметили на митинге против диктатуры Лукашенко.

26 января, когда в Беларуси завершилась имитация выборов, целью которой было самопереназначение Александра Лукашенко, белорусы, вынужденно покинувшие Родину, провели акции протеста. Среди тех, кто в этом поучаствовал, оказался экс-футболист Филипп Иванов. У себя в Instagram он выложил фото из Нью-Йорка, на котором держит перечеркнутое изображение диктатора.

«Трибуна» попыталась узнать, чем занимается Иванов в США.

Полузащитник в Беларуси успел поиграть за десяток клубов, но больше всего запомнился по «Крумкачам» – помог им пробиться в высшую лигу и стал одной из легенд клуба. «Крумкачы» же оказались и последней командой Иванова. После сезона-2021 он вместе с семьей перебрался в Краков, где завязал с профессиональным футболом и начал новую жизнь: работал таксистом, много времени проводил с семьей и путешествовал. В 2022-м принял участие в первом Кубке Ивулина в составе одной из команд из системы Team Ivulin, а еще бегал с любителями в турнирах 6х6 и 7х7.

В Польше Иванов с женой и ребенком прожили до 2023 года, а затем отправились в США. Правда, этот путь оказался непростым. Ивановы не имели легальных оснований для въезда в Штаты, но рассчитывали туда попасть через Мексику. Как раз в ту пору на американо-мексиканской границе разгорелся миграционный кризис.

В октябре 2024 года в Instagram Иванова появилась фотография, где локацией был обозначен Бруклин – один из районов Нью-Йорка. Через пару месяцев – еще один пост оттуда же (вообще, свою страницу экс-футболист ведет неактивно). Ивановы все же попали в США.

По информации «Трибуны», семья около полугода не могла попасть на территорию США – все это время она прожила в Мексике. Когда пересечь границу все же удалось, беларусов не стали помещать в так называемый border – учреждение, в котором размещают тех, кто хочет получить убежище в США. В border в свое время жил футболист Герман Барковский, который в 2022-м хотел перебраться к матери в Штаты и делать там спортивную карьеру.

Ивановым разрешили отправиться в Нью-Йорк, где у экс-футболиста живут родственники – они помогли обустроиться на новом месте. Семья по-прежнему находится в самом большом городе Америки, а вот что касается работы, то она далека от того, чем занимался Иванов раньше. Сперва он устроился на производство дверей, а затем начал работать в компании, которая занимается установкой окон в зданиях. У супруги также есть работа.

Как говорят приближенные к семье люди, у нее нет проблем с легализацией – все документы в порядке, а нахождение в Штатах законно. Депортация, которую затевает Трамп для мигрантов, Ивановым не грозит.

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