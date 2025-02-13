Самое знаменитое привидение Беларуси не появлялось уже более 20 лет 13.02.2025, 3:00

Последний раз призрака зафиксировал сторож перед пожаром в Несвижском замке.

Знаменитого призрака Барбары Радзивилл – «Чорную панну» не видели уже более 20 лет. Последний раз его зафиксировал сторож непосредственно перед пожаром в Несвижском замке во время реконструкции в 2002 году, рассказал в проекте руководитель проекта «Уфоком» Илья Бутов.

– С тех пор не было ни одного свидетельства о том, что известное привидение показалось людям. Мы пытались зафиксировать его наличие, привозили оборудование и ночевали в Несвижском замке, однако никаких паранормальных отклонений не зафиксировали, – рассказал он.

По словам Ильи Бутова, абсолютное большинство сообщений о привидениях объясняются вполне реальными причинами и лишь единицы ставят исследователей в тупик.

При встрече с привидениями эксперты советуют не боятся и попробовать зафиксировать призрака на камеру смартфона. «В истории нет ни одного свидетельства о том, что белорусские привидения кому-то сделали плохо. Они безобидные», – уверен историк Александр Дуко.

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