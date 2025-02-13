На чемпионате мира по футболу-2034 не будут продавать алкоголь 13.02.2025, 7:02

Турнир пройдет в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии не будут делать исключение для продажи алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2034 года. Об этом заявил посол королевства в Великобритании принц Халид бин Бандар Аль Сауд в интервью The Times.

«У нас вообще нет алкоголя. Это сухая страна — как и в случае с погодой», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что болельщики, которые захотят выпить, смогут сделать это, покинув пределы страны.

По словам Бандара Аль Сауда, Саудовская Аравия рада будет принять гостей турнира, но не намерена менять свою культуру ради приезжих. «Вы что, не можете жить без выпивки?» — отметил он.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре также проходил при строгих ограничениях на алкоголь. Международная федерация футбола (FIFA) под давлением катарских властей запретила продажу пива на стадионах, однако напитки были доступны в фан-зонах, местах массового скопления болельщиков и лицензированных заведениях.

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