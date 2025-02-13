Германия передаст Украине около 100 управляемых ракет для IRIS-T 13.02.2025, 2:16

В ближайшее время.

В ближайшее время Германия передаст около 100 управляемых ракет к системам ПВО IRIS-T в Украину.

Об этом немецкая делегация в НАТО сообщила в соцсети Х после 26-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Будущая поддержка Украины в форме техники и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем заседании группы с участием более 50 стран.

Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет для IRIS-T в ближайшее время в Украину», - говорится в сообщении.

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