Германия передаст Украине около 100 управляемых ракет для IRIS-T
- 13.02.2025, 2:16
В ближайшее время.
В ближайшее время Германия передаст около 100 управляемых ракет к системам ПВО IRIS-T в Украину.
Об этом немецкая делегация в НАТО сообщила в соцсети Х после 26-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
«Будущая поддержка Украины в форме техники и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем заседании группы с участием более 50 стран.
Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет для IRIS-T в ближайшее время в Украину», - говорится в сообщении.