Нидерланды передадут Украине 25 бронемашин YPR 13.02.2025, 7:34

Амстердам также передал Киеву обещанные боевые танки Т-72.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 12 февраля, Нидерланды объявили о новой военной помощи Киеву – бронированные гусеничные машины для эвакуации раненых.

Об этом говорится в сообщении нидерландского Минобороны.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил на заседании «Рамштайн», что Украина получит 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых.

Министр также сообщил, что Нидерланды передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72 в сотрудничестве с Чехией и США.

Брекельманс отдельно подтвердил, что Украина недавно получила новую партию нидерландских истребителей F-16 – о чем говорили в Киеве.

«Особенно сейчас, когда украинцы борются на линии фронта, мы должны продолжать нашу поддержку непрерывно. Против России мир возможен только с помощью военной силы», – заявил он.

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