В Великобритании показали инновационный комплекс ПВО Gravehawk 13.02.2025, 0:59

Его разработали специально для Украины.

Великобритания в среду, 12 февраля, официально опубликовала фото зенитно-ракетного комплекса Gravehawk, который создали специально для Украины. Об этом сообщает издание Forces News.

По данным издания, Gravehawk был разработан с нуля за 18 месяцев для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам. Стоимость его разработки составила 6 миллионов фунтов стерлингов.

Министр обороны Джон Хили, который посещал штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, заявил, что эта система является «доказательством долгосрочной преданности Великобритании Украине в ее войне с Россией».

Как пишут журналисты, основой комплекса стали советские ракеты класса воздух-воздух Р-73, адаптированные для использования с наземной пусковой установки. К разработке присоединились несколько британских оборонных компаний, однако их данные нарез не раскрывали.

Кроме этого, пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере и это легко перевозить установку грузовиками, поездами или кораблями. Экипаж вмещает пять человек.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что страна передаст Украине новую мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk.

Два прототипа этой системы были протестированы в Украине в сентябре 2024 года, и еще 15 единиц Британия планирует поставить в 2025.

После этого военный портал Defense Express заявил, что задача установки может заключаться лишь в том, чтобы направить ракету в сторону цели и дождаться пока она самостоятельно не захватит ее.

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