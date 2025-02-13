WSJ: Израиль готовит удары по ядерным объектам Ирана 13.02.2025, 8:13

Иерусалим пытается использовать свое преимущество после недавних неудач Тегерана.

В течение этого года Израиль взвешивает возможность нанесения серьезных ударов по ядерным объектам Ирана. Иерусалим пытается использовать свое преимущество после недавних неудач Тегерана.

Об этом сообщает The World Street Journal.

Издание сослалось на анализ разведывательных данных, который был в последний месяц пребывания на посту президента США Джо Байдена.

Ссылаясь на знакомых с анализом чиновников, издание отмечает, что в первые дни работы администрации Трампа американские спецслужбы подготовили еще один отчет, в котором пришли к аналогичному выводу.

Двое американских чиновников отметили, что президент США Дональд Трамп более вероятно, чем Байден, поддержит такие удары. По словам американских военных, атаки, скорее всего, потребуют поддержки и вооружения со стороны США.

Кроме того, Трамп опасается, что у него сужается окно для предотвращения создания Ираном атомной бомбы.

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