Дроны атаковали Липецкую область: под удар попал металлургический комбинат 13.02.2025, 8:28

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После массированных взрывов в Липецке исчез свет.

Ночью 13 февраля Россию массово атаковали украинские беспилотники. Взрывы раздавались в частности в Липецкой области, где, по предварительной информации, под удар попал местный металлургический комбинат. Также местный губернатор Игорь Артамонов сообщил об атаке по Липецкой станции аэрации.

«Фокус» собрал информацию о ночных ударах по России.

Около 3 ночи губернатор края сообщил о массовой атаке. В области объявили воздушную тревогу и «красный уровень опасности».

Буквально после этого в городе начали сообщать о первых взрывах. Также активно работала система противовоздушной обороны.

Через некоторое время Артамонов написал в своем Telegram-канале о том, что в городе Липецке исчез свет во многих районах. Он добавил, что местные энергетики работают и «переподключают потребителей».

Вскоре губернатор области написал о первых последствиях ночной атаки БпЛА. Он сообщил о том, что якобы дроны были сбиты, а обломки от сбивания попадали на местную станцию аэрации.

Однако в украинских Telegram-каналах, в частности в паблике Андрея Цаплиенко, сообщили о том, что под атакой на самом деле был местный металлургический комбинат. Соответствующее видео атаки также распространяют в Telegram-каналах.

Также в сети предполагают, что под атакой мог быть местный тракторный завод. Сообщили о том, что взрывы раздавались в городах Грязи и Елец, которые также расположены в Липецкой области. Там местные жители слышали по меньшей мере 10 звуков взрывов.

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