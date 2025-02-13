В России разгорелся скандал из-за новой цены на «Лады» 4 13.02.2025, 8:44

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Россияне считают, что их снова обманули.

Россияне уже привыкли к тому, как их обманывают чиновники и ретейлеры, но теперь их «нагрели» даже собственные автопроизводители, пишет «Диалог.UA».

В Казахстане российская Lada Aura продается за 1 995 000 рублей, в то время как в России за ту же комплектацию просят 2 599 000 рублей, негодуют росСМИ.

Причем казахстанские покупатели получают даже больше выбора: в Казахстане седан доступен в трех комплектациях, а в РФ – только в двух.

Но самое забавное – цена на «особую» версию с черной крышей. В Казахстане за нее нужно доплатить 38 тысяч рублей, а в России такую двухцветную окраску для версии Status (которая стоит уже 2 799 000 рублей) щедро делают бесплатно.

«Ну хоть где-то скидка!» - смеются соцсети.

Lada Aura - это седан, который вышел в конце 2024 года. Под капотом - 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который работает с вариатором.

В 2024 году модель разошлась аж 263 экземплярами – примерно как лимитированная серия суперкаров Bugatti, но с вариатором и пластиком от Vesta. Интересно, что это уже не первый случай, когда АвтоВАЗ продает свои машины дешевле за границей.

Ранее сообщалось, что Lada в Беларуси тоже стоит заметно дешевле, чем в России. «Россияне, держитесь! Пока вы переплачиваете сотни тысяч, ваши соседи покупают тот же автомобиль по нормальной цене. А вы держитесь, всего вам доброго, хорошего настроения!» - смеются в Сети.

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