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Лукашенко готовит повышение тарифов на услуги ЖКХ в Беларуси

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  • 13.02.2025, 8:51
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Лукашенко готовит повышение тарифов на услуги ЖКХ в Беларуси

Подробности вряд ли порадуют людей.

В Беларуси с января подняли тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Особенно заметно подорожало электричество — почти на 12%. При этом Александр Лукашенко допустил своим указом, что с июня могут подорожать отопление, горячая вода и электричество под подогрев жилья. Но в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) озвучили условно позитивную новость — летнего повышения тарифов на ЖКУ может и не случиться.

Как заявил первый заместитель главы МАРТ Иван Вежновец, «первым этапом (в январе. — Прим. ред.) принято решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые обеспечены стопроцентным уровнем возмещения».

«По данным услугам компенсируются затраты, которые имеют объективный характер, в первую очередь за счет заработной платы обслуживающего персонала», — уточнил представитель МАРТ.

Он также пояснил, что будет с планируемым июньским повышением.

«Второй этап предусматривается с 1 июня 2025 года — это отражено в указе (Александра Лукашенко. — Прим. ред.), — уточнил Иван Вежновец — Вместе с тем конкретное решение о повышении этих тарифов будет приниматься летом с учетом складывающейся ситуации по инфляции, а также роста доходов населения».

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