«Креветкам включают Моцарта, чтобы они лучше росли»2
- 13.02.2025, 8:59
Как белорус открыл первую в стране креветочную ферму.
В деревне Ольховцы Ляховичского района появилась первая в Беларуси креветочная ферма. Ее еще в 2024 году открыл белорусский предприниматель, а с недавнего времени мужчина стал рассказывать о производственных процессах в своих соцсетях. CityDog посмотрел, как выращивают креветок.
Предприниматель запустил производство еще в июне прошлого года. Тогда в своем Instagram белорус сообщил, что будет выращивать креветок Розенберга. Этот вид пресноводной креветки считается очень крупным — вес особи может достигать 500 граммов.
По словам бизнесмена, идея реализации такого проекта с нуля была амбициозной.
@krill.by Этот парень скоро собирается стать отцом. Поэтому уже в отдельном аквариуме. Осталось только подобрать ему девушку по вкусу :) #креветка #креветки #экоферма #перваяферма #фермамоеймечты #беларускаякреветка #собственноепроизводство ♬ оригинальный звук - Krill.by
«В наших широтах куда привычнее выращивать картошку, но никак не морепродукты. Быть первым всегда сложно, информационное поле минимальное, приходилось искать помощи у специалистов из разных стран», — признавался предприниматель.
Пробурил собственные скважины и освятил производство
По словам белоруса, один из главных факторов, от которого зависит успех креветочной фермы, — качество воды. Поэтому было решено бурить собственные скважины. Одна из них предназначена исключительно для креветок, вторая — для производственных процессов.
Прежде чем попасть в бассейн, вода проходит несколько этапов фильтрации, начиная от грубой очистки и заканчивая ультрафиолетовым обеззараживанием. А еще такую воду обогащают минералами и кислородом. «Такие технологические возможности замкнутого водоснабжения позволяют выращивать креветок круглогодично, избегая при этом массовой гибели мальков или взрослых особей», — объясняет предприниматель.
На предприятие приходил даже местный священник отец Максим. Он освятил производство и пожелал креветкам успешного роста. По словам предпринимателя, отец Максим пришел по личной инициативе и «искренне и бескорыстно пожелал успеха и поддержки».
Креветкам включают Моцарта, чтобы они лучше росли
Первую партию мальков бизнесмен начал выращивать в ноябре 2024 года. Для того чтобы превратиться во взрослую особь, креветке требуется около четырех-пяти месяцев. Правда, этот срок зависит от условий в бассейне и правильного выбора корма. Чтобы мальки лучше развивались, бизнесмен даже включает им классическую музыку.
«Моцарт был так велик, что его музыка помогает всему. В течение нескольких недель это будет способствовать развитию и росту креветок», — отмечает белорус.
Самых маленьких креветок предприниматель пересаживает в отдельный аквариум.
«Чтобы большие их не обижали или даже не съели. Да, у креветок присутствует каннибализм», — рассказывает белорус. В свою очередь, взрослые креветки отправляются в «свободное плавание» — живут в отдельном большом бассейне.
В планах предпринимателя не только продажа креветок. На производстве он также хочет проводить экскурсии с дегустацией.
Комментаторы: производство «отожмут», а фермера посадят
В комментариях мнения белорусов разделились. Одни поддерживают бизнесмена и считают, что его дело станет успешным. Другие иронизируют и отмечают, что креветки будут состоять из одной «химии».
«Мраморного мяса мы уже наелись. Форели тоже. Теперь креветками объедаться будем», — считает wital1980.
«Через пару лет собственника — в тюрьму, ферму — в управление делами», — пишет Dzet.
«Креветка должна питаться в морской воде. У этой даже запаха креветки не будет», — высказывается Grzegorz.
«Все будет хорошо. Человек начал хорошее дело. Это рабочие места, новый продукт, причем белорусский», — отмечает Алена.
«Я еще пару лет назад думал, а появится ли такая у нас. Успехов вам и вашему бизнесу, а также процветания», — желает Сашок.