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Кремль разорился

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 13.02.2025, 9:07
  • 2,524
Кремль разорился

Средства из Фонда национального благосостояния растрачены.

Средств Фонда национального благосостояния РФ, который активно расходовался на латание бюджетных «дыр» после начала войны, хватит лишь на полгода финансирования государственных расходов в случае серьезного падения цен на нефть.

Такую оценку дал экс-министр финансов РФ, в прошлом председатель правления банка ФК «Открытие» Задорнов.

Он обращает внимание, что объем ликвидных средств фонда(валюты и золота на счетах в ЦБ) по состоянию на 1 февраля сократился до 3,8 трлн рублей, или менее 2% ВВП.

Перед началом войны это было 7,4% ВВП.

Деньги фонда, который правительство годами копило за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета, пошли на финансирование оборонного заказа и масштабные бюджетные расходы, которые дали экономике стимул в размере 10% ВВП за три года, или 20 трлн рублей, оценивает Задорнов.

Но в результате резервов «на черный день» у правительства почти не осталось, тогда как расходы на армию и войну продолжают расти: в 2025 году они составят 13,2 трлн рублей: на 22% больше, чем годом ранее, вдвое выше показателя 2023 год, и почти вчетверо больше, чем в довоенном 2021-м (3,5 трлн рублей).

«Только при окончании военных действий правительству удастся сбалансировать бюджет», — подчеркивает Задорнов.

А сокращение бюджетного дефицита — «ключевой фактор победы над инфляцией», которую «все больше ощущает российское население и предприятия», добавляет он.

По данным Минфина, перед началом войны в ФНБ находилось $113,5 млрд ликвидных активов, а к началу 2025 года осталось лишь $37,5 млрд — минимум с момента, когда фонд был создан в 2008 году.

За три года боевых действий правительство израсходовало две трети денег фонда, или $76 млрд, направив 6,5 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета и влив сотни миллиардов рублей в госкорпорации, которым потребовались спасение от санкций и средства на мегапроекты Кремля.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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