Кремль разорился Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.02.2025, 9:07

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Средства из Фонда национального благосостояния растрачены.

Средств Фонда национального благосостояния РФ, который активно расходовался на латание бюджетных «дыр» после начала войны, хватит лишь на полгода финансирования государственных расходов в случае серьезного падения цен на нефть.

Такую оценку дал экс-министр финансов РФ, в прошлом председатель правления банка ФК «Открытие» Задорнов.

Он обращает внимание, что объем ликвидных средств фонда(валюты и золота на счетах в ЦБ) по состоянию на 1 февраля сократился до 3,8 трлн рублей, или менее 2% ВВП.

Перед началом войны это было 7,4% ВВП.

Деньги фонда, который правительство годами копило за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета, пошли на финансирование оборонного заказа и масштабные бюджетные расходы, которые дали экономике стимул в размере 10% ВВП за три года, или 20 трлн рублей, оценивает Задорнов.

Но в результате резервов «на черный день» у правительства почти не осталось, тогда как расходы на армию и войну продолжают расти: в 2025 году они составят 13,2 трлн рублей: на 22% больше, чем годом ранее, вдвое выше показателя 2023 год, и почти вчетверо больше, чем в довоенном 2021-м (3,5 трлн рублей).

«Только при окончании военных действий правительству удастся сбалансировать бюджет», — подчеркивает Задорнов.

А сокращение бюджетного дефицита — «ключевой фактор победы над инфляцией», которую «все больше ощущает российское население и предприятия», добавляет он.

По данным Минфина, перед началом войны в ФНБ находилось $113,5 млрд ликвидных активов, а к началу 2025 года осталось лишь $37,5 млрд — минимум с момента, когда фонд был создан в 2008 году.

За три года боевых действий правительство израсходовало две трети денег фонда, или $76 млрд, направив 6,5 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета и влив сотни миллиардов рублей в госкорпорации, которым потребовались спасение от санкций и средства на мегапроекты Кремля.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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