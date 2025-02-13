Назван продукт, который буквально растопит жир на животе 2 13.02.2025, 9:22

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Достаточно залить его водой и оставить на полчаса.

Этот питательный напиток помогает ускорить метаболизм и быстро уменьшить накопившуюся на животе жировую ткань.

Речь идет о овсяной воде, которую часто используют для похудения и возвращения формы после долгой зимы. Если вы планируете позаботиться о своей фигуре, попробуйте включить в свой рацион овсяную воду, рассказывают в Pysznosci.pl.

Этот ценный и вкусный напиток считается лучшей добавкой для ускорения похудения. А еще он натуральный и полностью безопасный. Что о нем известно и как его приготовить?

Чем полезна вода из овса

Овес – ценный продукт, содержащий много микроэлементов и витаминов, которые нужны нашему организму. В нем также кальций, цинк, магний, фосфор, кремний и железо. Также содержат в овсе и ненасыщенные жирные кислоты.

Продукт сегодня выпускается как мука, хлопья, напитки (например, овсяное молоко). Овсяное молоко является прекрасной альтернативой коровьему.

Из овсяных хлопьев можно приготовить овсяную воду, которая действует как диетическая добавка, ускоряя процесс похудения. В овсяной воде содержится большое количество клетчатки бета-глюкана. Именно этот ингредиент замедляет усваивание питательных веществ, что значительно снижает аппетит.

Благодаря регулярному употреблению овсяной воды для похудения, вам будет проще соблюдать диету, поскольку вы не будете испытывать голод. Однако следует помнить, что употребление только овсяной воды не поможет похудеть.

Овсяная вода: рецепт

Овсяная вода готовится очень просто, ведь содержит всего лишь два компонента: воду и овсяные хлопья. Лучше брать обычные злаки, необработанные, ведь они более полезны.

Возьмите полстакана (125 мл) овсяных хлопьев и залейте их двумя стаканами холодной воды. Оставьте эту смесь на 30 мин, затем разбавьте еще 6 стаканами воды. Взбейте до однородности, процедите через сито.

Остатки хлопьев можно смешать с яйцом и бананом и приготовить из них блины.

Когда лучше пить овсяную воду? Каждый день между приемом пищи. Разделите на день всего один стакан этого напитка – и уже через месяц диеты вы заметите эффективный результат.

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