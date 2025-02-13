В Ливии при попытке покушения ранили министра 13.02.2025, 9:29

Адель Джума

Фото: APA

Политик получил пулевое ранение в ногу.

В столице Ливии Триполи 12 февраля было совершено вооруженное нападение на госминистра по делам кабинета министров страны Аделя Джуму. По имеющейся информации, министр получил ранения и был госпитализирован.

В настоящее время состояние здоровья Джумы стабильное, сообщает Reuters. В свою очередь, Вarrons уточняет, что Джума получил пулевое ранение в ногу. Органы безопасности «приступили к расследованию для выявления обстоятельств инцидента и розыска виновных», цитируют издания заявление правительства страны.

В частности, правительство национального единства решительно осудило нападение, во время которого, по его определению, «неизвестная группа стреляла прямо в автомобиль государственного министра» Аделя Джумы.

Кроме заявления о расследовании «для розыска виновных», в правительстве отметили, что «никакие попытки, угрожающие безопасности и стабильности государства, не будут допущены».

Джума работает в правительстве с марта 2021 года, он руководит координацией между офисом премьер-министра страны и другими министерствами Ливии. Именно этот чиновник считается ближайшим советником премьера страны Абделя Хамида ад-Дбейбы.

В африканской Ливии нередки покушения на должностных лиц на фоне общей политической нестабильности. В частности, в апреле прошлого года произошли вооруженные нападения на дом и офис племянника и советника премьера Ибрагима Дбейбы.

А в 2021 году министр внутренних дел тогдашнего правительства Фатхи Башага чудом выжил во время покушения на него, которое произошло, как и в случае с Джумой, на шоссе в Триполи.

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