В Беларуси — скачок цен на продукты 13.02.2025, 9:31

Стало известно, какие позиции оказались в лидерах по подорожанию.

В Беларуси в январе этого года цены на продовольственные товары, по данным Белстата, выросли на 1% к декабрю 2024-го. Это достаточно высокий месячный показатель. «Зеркало» посмотрело, что больше всего подорожало из продуктов за январь.

Овощи подорожали заметнее всего

В лидерах по росту цен в прошлом месяце оказался «борщевой» набор: свекла прибавила на 12,5%, свежая белокочанная капуста — на 12,2%, морковь — на 11,9%, репчатый лук — на 9,2%, картофель — на 7,8%.

Напомним, в Беларуси действует ограничение на повышение розничных цен на некоторые продукты. Среди них — огурцы, яблоки, репчатый лук, белокочанная капуста, картофель, свекла и морковь.

Что еще оказалось в топе по росту цен

Глазированные конфеты подорожали за прошлый месяц на 6,2%. Виноград прибавил на 6,1%, яблоки — на 5,8%.

Селедка стала дороже на 5,5%, шоколад — на 4,6%, растительное масло (кроме оливкового) — на 4,4%, какао-порошок — на 4,3%.

Заметно выросли в цене некоторые каши. К примеру, перловая — на 3%, манная — на 2,6%, а кукурузные хлопья — на 2,2%.

Какая ситуация с ценами на мясо, рыбу и молочку

Рыба и рыбные продукты за январь стали дороже на 1,3%. Мясо и мясопродукты прибавили в цене на 0,1%, а молочные — подешевели на 0,1%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com