В разведке Эстонии раскрыли планы РФ до 2030 года
- 13.02.2025, 9:45
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Китай имеет свой интерес в войне против Украины.
Россия создала 48 научно-производственных центров по всей стране для разработки беспилотников, так как считает развитие военных беспилотных технологий приоритетным, а западные компоненты для БПЛА получает благодаря Китаю.
Об этом говорится в годовом отчете Службы внешней разведки Эстонии, пишет «Голос Америки».
По данным разведки, страна-агрессор РФ планирует выделять на этот проект в среднем 1 миллиард евро ежегодно до 2030 года с целью создания миллиона рабочих мест для экспертов в области, которые будут зарегистрированы в национальной электронной базе данных.
Кроме того, предполагается интеграция обучения, связанного с беспилотниками, в 75% процентов российских школ.
Согласно документу, «основным центром» контрабандных поставок критических западных компонентов для производства ударных дронов в России является Китай. Речь идет об около 80% компонентов, которые РФ получает через Китай.
Как отмечается в документе, производство беспилотников в РФ остается зависимым от западных компонентов.
«Доступ к ним — включая через посредников в Китае — способствует агрессии России против Украины и создает долгосрочную угрозу безопасности Эстонии», — предупреждают в разведке.
Не производя некоторых запчастей к беспилотникам и импортируя их с Запада, Москва создала сети для их приобретения, в том числе и путем привлечения компаний из разных стран в качестве посредников. Таким образом роль РФ как конечного получателя этих компонентов скрывается.
Ключевая роль в этом процессе принадлежит Китаю, который передает компоненты двойного назначения через частные компании. По данным эстонской разведки, представительства западных компаний в Китае могут быть вовлечены в схемы поставки подсанкционных компонентов.
Директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин отметил, что Китай имеет свой интерес — он хочет предотвратить проигрыш России в войне в Украине, ведь такой результат означал бы победу Соединенных Штатов, которые также являются главным соперником для Китая. Кроме того, это помешало бы усилиям Китая изменить международный порядок, основанный на правилах, в пользу авторитарных режимов.
«Китай изображает Украину пешкой в игре глобальных сил, что означает принадлежность к сфере влияния России. Позиция Китая была бы такой же, если бы Эстония была на месте Украины», — заявил директор Департамента внешней разведки Эстонии.
В разведке также предупредили, что максималистские цели Кремля в отношении Украины остаются неизменными. Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, видит урегулирование войны только путем Ялтинского соглашения, то есть разделения Европы на сферы влияния.