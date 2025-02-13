В разведке Эстонии раскрыли планы РФ до 2030 года 13.02.2025, 9:45

2,242

Китай имеет свой интерес в войне против Украины.

Россия создала 48 научно-производственных центров по всей стране для разработки беспилотников, так как считает развитие военных беспилотных технологий приоритетным, а западные компоненты для БПЛА получает благодаря Китаю.

Об этом говорится в годовом отчете Службы внешней разведки Эстонии, пишет «Голос Америки».

По данным разведки, страна-агрессор РФ планирует выделять на этот проект в среднем 1 миллиард евро ежегодно до 2030 года с целью создания миллиона рабочих мест для экспертов в области, которые будут зарегистрированы в национальной электронной базе данных.

Кроме того, предполагается интеграция обучения, связанного с беспилотниками, в 75% процентов российских школ.

Согласно документу, «основным центром» контрабандных поставок критических западных компонентов для производства ударных дронов в России является Китай. Речь идет об около 80% компонентов, которые РФ получает через Китай.

Как отмечается в документе, производство беспилотников в РФ остается зависимым от западных компонентов.

«Доступ к ним — включая через посредников в Китае — способствует агрессии России против Украины и создает долгосрочную угрозу безопасности Эстонии», — предупреждают в разведке.

Не производя некоторых запчастей к беспилотникам и импортируя их с Запада, Москва создала сети для их приобретения, в том числе и путем привлечения компаний из разных стран в качестве посредников. Таким образом роль РФ как конечного получателя этих компонентов скрывается.

Ключевая роль в этом процессе принадлежит Китаю, который передает компоненты двойного назначения через частные компании. По данным эстонской разведки, представительства западных компаний в Китае могут быть вовлечены в схемы поставки подсанкционных компонентов.

Директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин отметил, что Китай имеет свой интерес — он хочет предотвратить проигрыш России в войне в Украине, ведь такой результат означал бы победу Соединенных Штатов, которые также являются главным соперником для Китая. Кроме того, это помешало бы усилиям Китая изменить международный порядок, основанный на правилах, в пользу авторитарных режимов.

«Китай изображает Украину пешкой в игре глобальных сил, что означает принадлежность к сфере влияния России. Позиция Китая была бы такой же, если бы Эстония была на месте Украины», — заявил директор Департамента внешней разведки Эстонии.

В разведке также предупредили, что максималистские цели Кремля в отношении Украины остаются неизменными. Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, видит урегулирование войны только путем Ялтинского соглашения, то есть разделения Европы на сферы влияния.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com