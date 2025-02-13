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В Минске четвертые сутки продолжаются сбои в работе общественного транспорта

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  • 13.02.2025, 9:52
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В Минске четвертые сутки продолжаются сбои в работе общественного транспорта

В чем причина?

Четвертые сутки некоторые маршруты общественного транспорта столицы движутся с отклонением от графика, предупредил «Минсктранс».

«В связи со скоплением транспорта на улицах Свердлова, Маяковского, Аранская движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут», — сообщили транспортники.

Напомним, задержки в движении общественного транспорта в центре Минска фиксируются с 10 февраля. Это произошло после того, как 8 февраля из-за капитального ремонта путепровода с проспекта Независимости на улицу Московскую было закрыто движение по участку. Кроме того, ограничили движение на отрезке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской — от площади Мясникова до улицы Ленинградской тоже в обоих направлениях.

Объехать перекрытый участок можно по проспектам Машерова и Независимости, улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромной, проспектам Жукова и Дзержинского, улицам Кальварийской и Домашевской.

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