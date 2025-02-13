WSJ: Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа
- 13.02.2025, 9:57
В США и Европе восприняли это скептически.
Китайская Народная Республика предлагает США провести общий саммит американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Так, Пекин якобы хочет помочь прекратить войну в Украине, а также способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.
Об этом сообщает The World Street Journal со ссылкой на собственные источники. По словам людей, на которых ссылается газета, предложения от КНР в последние недели поступили команде главы Белого дома через посредников.
В частности, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Украины Владимира Зеленского. В США и Европе восприняли это скептически.
«Перспектива переговоров США по будущему Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлекать Украину к любым переговорам относительно ее будущего», – подчеркнули в издании.
WSJ пишет, что представитель Белого дома отказался подтверждать соответствующую информацию, но назвал ее «совсем не жизнеспособной».
Со своей стороны спикер посольства Китая в Вашингтоне, отвечая на вопрос об этом предложении, сказал, что ему о ней ничего не известно.
«Мы надеемся, что стороны будут работать над деэскалацией и будут стремиться к политическому урегулированию», – добавил он.