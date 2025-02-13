«Мне в 44 года уже покупать место на кладбище?» 13.02.2025, 10:02

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Андрей Налегач

Белорус с большим опытом в IТ рассказал о том, как искал работу.

«Я искал работу почти полгода. Я больше 12 лет работаю в IТ, в резюме — менеджерская позиция в Wargaming. К счастью, это история с хеппи-эндом. Но иногда мне казалось, что все пропало и вскоре придется кардинально менять направление», — рассказал Devby руководитель службы поддержки клиентов (Head of Customer Support) Андрей Налегач.

Как выглядит рынок работы для Customer Support?

С сентября 2024-го по февраль 2025 года я отправил более 100 откликов на rabota.by и HeadHunter. Впечатляет цифра? На самом деле это немного. Раньше, когда искал работу, откликался значительно больше. Сейчас позиций для моего профиля (Head of Customer Support) немного. Такое ощущение, что всем нужны только сейлзы (специалисты по продаже. — Прим. ред.) и рекрутеры, а про клиентский сервис просто забыли.

У меня семья и дети, поэтому я не планировал релокацию, приоритетом была работа в Беларуси. Но уже от безысходности добавил Россию и СНГ.

Из более 100 откликов в 90% случаев компании даже не открыли мое резюме. И это меня поражает. Я понимаю, что у HR-ов поток, автоматизация и прочее. Но, если бы я был нанимающим менеджером и заплатил за размещение вакансии, я бы хотя бы просмотрел всех кандидатов.

Я писал напрямую в компании, в основном в геймдев и IТ, искал тех, кому мог бы понадобиться Head of Support. В итоге отправил около 70 писем. Как думаете, сколько ответили? Правильно: ноль. Не знаю, дошли ли мои письма, но никто даже «спасибо, нет» не написал.

Выяснилось, что лучше всего искать работу через телеграм-каналы. Это единственный источник живых откликов. Там хотя бы есть телеграм-аккаунт рекрутера, и можно написать напрямую. Почти все собеседования я получил благодаря именно этим каналам.

Почему так происходит?

В IТ царит жесткий эйджизм. Мне 44 года, и я почувствовал, что меня уже отправляют на кладбище покупать место. Какая айтишка, дед? Я могу не найти работу уже не потому, что плохо работаю, а потому, что не слишком юн для задорных 27-летних менеджеров.

На прошлом месте работы мне часто приходилось убеждать лидов не разворачивать кандидатов просто потому, что они «не подходят по возрасту».

К поиску работы добавилось еще одно осложнение — время года. Я начал активно искать работу в ноябре 2024-го, но вскоре все ушли на праздники. Было ощущение, что все ушли на каникулы еще в ноябре и до сих пор не вернулись.

К тому же проблемы с банком вакансий не добавили позитива. Объясню: работодатели сначала должны разместить вакансию на специальном государственном сайте, а уже потом — на rabota.by. А этот сайт в январе мне удалось открыть только два раза — в остальное время он просто не работал.

Я взрослый человек и понимаю, какие сейчас обстоятельства и что происходит в мире. Я не рассчитывал на быстрый результат, но не ожидал, что ситуация окажется настолько безнадежной. Мне нужно обеспечивать не только себя, но и жену с детьми. Это, конечно, добавило паники.

Кроме основной работы, я еще занимаюсь фотографией. Пока что доходы от нее сложно назвать заработком. Но я хочу разделить свои доходы, чтобы будущее не зависело от одной работы.

Хеппи-энд

Нашел я работу благодаря забавной истории. Мне позвонили с неизвестного номера с британским кодом. Я обрадовался, поднял трубку. Женский голос, невнятный, говорит:

— Здравствуйте, Андрей Александрович, я такая-то, такая-то, представляю такую-то, такую-то компанию. Хотели бы предложить вам работу. Уточните, пожалуйста, несколько моментов.

Дальше начали спрашивать, сколько мне лет и где я живу. Когда я попросил уточнить название компании, она повторила его, но опять очень невнятно. Добавила, что компания предоставляет услуги по организации значимых событий, свадеб, мероприятий и индивидуальных встреч. В общем, эскорт.

Когда узнали мой возраст, отказались продолжать разговор.

Я написал об этой истории пост в LinkedIn, он стал виральным. Благодаря ему в мои контакты добавилась HR, и я увидел у нее свежий пост о найме. Написал ей в личку, а дальше — классическая история.

Я нашел работу, но не в Беларуси. Компания находится в Алматы, и через три месяца я должен буду туда переехать. Потом можно будет работать из любой «не забаненной» локации.

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