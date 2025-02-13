WP: Более сотни россиян эвакуировались в Украину из Курской области
- 13.02.2025, 10:07
После удара РФ по интернату в Судже.
Более сотни жителей Курской области эвакуировались в Сумскую область после обстрела интерната в Судже.
Об этом сообщает The Washington Post.
В проведении эвакуации помогал Международный комитет Красного Креста, который находился на украинской территории.
Людей, вывезенных из приграничных населенных пунктов, подвергавшихся обстрелам, доставили в медицинские учреждения и временные центры размещения. Несколько граждан России, которые получили ранения во время новых атак, прибыли в Украину через несколько дней после этого, сообщают корреспонденты WP из Сумской области.
1 февраля российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по зданию интерната в городе Суджа. В момент атаки внутри находились десятки гражданских, которые готовились к эвакуации. В результате авиаудара погибли по меньшей мере четыре человека.