Спецпредставитель Трампа Кэллог отправился в Европу

Спецпредставитель Трампа Кэллог отправился в Европу1
- 13.02.2025, 10:14
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Встретится с союзниками и партнерами США, чтобы «положить конец войне в Украине».
Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что отправился в Европу в четверг, 13 февраля.
На своей странице в X он отметил, что встретится с союзниками и партнерами, которые готовы работать с США, чтобы «положить конец войне в Украине и восстановить стабильность в Европе».
«С нетерпением жду продуктивных встреч для быстрого продвижения вперед», — подчеркнул Келлог.
Ранее Государственный департамент США сообщил, что Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.
Во время поездки он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе для встреч с европейскими партнерами. В Украине Келлог пообщается с чиновниками и гражданами.