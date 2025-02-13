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Спецпредставитель Трампа Кэллог отправился в Европу

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  • 13.02.2025, 10:14
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Спецпредставитель Трампа Кэллог отправился в Европу
Кит Келлог

Встретится с союзниками и партнерами США, чтобы «положить конец войне в Украине».

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что отправился в Европу в четверг, 13 февраля.

На своей странице в X он отметил, что встретится с союзниками и партнерами, которые готовы работать с США, чтобы «положить конец войне в Украине и восстановить стабильность в Европе».

«С нетерпением жду продуктивных встреч для быстрого продвижения вперед», — подчеркнул Келлог.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.

Во время поездки он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе для встреч с европейскими партнерами. В Украине Келлог пообщается с чиновниками и гражданами.

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