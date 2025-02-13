«Друзья» Путина определились с объемами газа, который будет идти в обход Кремля

«Друзья» Путина определились с объемами газа, который будет идти в обход Кремля3
- 13.02.2025, 10:35
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Это часть плана Турции.
До конца 2025 года запланированный объем туркменского газа, который поступит в Турцию, составит 1,3 млрд кубометров.
Об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара сообщил в ходе визита в составе официальной делегации во главе с президентом Эрдоганом в Индонезию, сообщает Haber7.
«Надеюсь, что в процессе поставки, который продлится до конца года, мы предложим пользователям в Турции 1,3 млрд кубических метров природного газа», — сказал министр.
По его словам, Турция стремится дифференцировать и диверсифицировать газоснабжение.
«Мы хотим поставлять газ из разных стран. Это часть плана. В этом смысле мы фактически уже давно можем получать газ из разных стран в виде СПГ через объекты газификации», — пояснил он.
Начало поставок газа из Туркменистана имеет свою особенность — впервые за более чем 20 лет Турция будет получать газ по трубопроводу из страны, с которой не имеет общей границы.
Туркменистан будет поставлять газ в Иран, Турция будет получать его через пункт пропуска Гюрбулак на ирано-турецкой границе.
По словам министра, в перспективе целесообразно построить трубопровод через Каспийское море. Это даст возможность поставлять значительно большие объемы газа как для Турции, так и для Европы.
Турция потребляет более 50 млрд кубометров газа в год. Она полагается на поставки трубопроводного газа из России, Азербайджана и Ирана, а также импорт СПГ от различных поставщиков.