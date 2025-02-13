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Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернули на рынок

  • 13.02.2025, 10:47
  • 1,084
Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернули на рынок

Новый Maserati Shamal стал более современным, роскошным и ярким на вид.

В Италии возродили спортивное купе Maserati Shamal 1990 года. Знаменитая модель возвращается в производство и первые ее экземпляры уже показали. Об этом сообщается на сайте компании Modena Automobili.

Именно эта фирма будет производить новый Maserati Shamal. Шасси авто осталось оригинальным (его берут у модели Biturbo и реставрируют), а вот кузовные панели полностью новые — изготовленные из карбона и стали.

Дизайн Maserati Shamal стал более агрессивным с расширенными крыльями, обвесом, 18-дюймовыми дисками и задним антикрылом. Купе сохраняет характерную прямоугольную решетку радиатора и четыре фары, однако оптика стала светодиодной.

Компоновку салона Maserati Shamal не меняли, однако установили спортивный руль и кресла Recaro Classic LX. Также появились цифровой щиток приборов и мощная акустика (можно выбрать Alpine, Bose или JBL). В отделке использовали дорогую кожу и алькантару.

Под капотом установлен доработанный 3,0-литровый V6 твин-турбо от Maserati Ghibli. Его отдачу увеличили до 500 л.с. и 550 Нм, а также установили спортивный выхлоп. С 8-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Всего изготовят всего 33 купе Maserati Shamal. Стоимость автомобиля составит 585 000 евро.

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