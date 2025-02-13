Минчанка собрала с помощью старого трюка приличную сумму 2 13.02.2025, 11:05

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История с очередным «разводом» на деньги получила неожиданный поворот.

История с очередным «разводом» на деньги получила неожиданный поворот. В минскую милицию обратился мужчина, который сначала дал незнакомой девушке 18 рублей на проезд, а через несколько дней перечислил ей еще 450 рублей, пишет Onliner.by.

Как рассказал пострадавший, на вокзале к нему подошла девушка и попросила деньги на билет, пообещав вернуть позже. Она даже оставила свой номер телефона для связи.

Через несколько дней девушка написала в мессенджере и сообщила, что ей срочно нужны деньги на похороны матери. Мужчина, поверив, перечислил ей 450 рублей. Но обещания вернуть долг она не выполнила.

Милиция установила личность девушки: ей 26 лет, она живет в Минске. Деньги, полученные под видом помощи, она потратила на личные нужды и ставки в онлайн-казино.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Подобные случаи — не редкость. Пользователи рассказывают, что часто сталкиваются с людьми, которые просят деньги «на проезд», оставляют контактные данные, но потом исчезают.

— У меня была такая ситуация на перекрестке Рокоссовского и Плеханова, — пишет читатель. — Девушка попросила 17 рублей на маршрутку Минск — Клецк, говорила, что вернет через пару часов. Я знал про такие схемы, но подумал: а может, действительно нужна помощь?

По его словам, девушка настояла на обмене номерами, даже показала расчетный лист с работы в магазине на Рокоссовского и паспорт, где совпадали фамилия и инициалы.

Такие случаи — напоминание о том, что даже маленькая сумма может стать инструментом мошенников.

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