Соловьева отправляют на фронт?2
- Андрей Окунь
- 13.02.2025, 10:57
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Пропагандиста отныне можно считать просто незаменимым кандидатом в армию РФ.
Пропагандист Владимир Соловьев стал мастером спорта по практической стрельбе. Суть этой спортивной дисциплины — максимально приближенные условия к реальному бою: бегаешь, стреляешь, прячешься за укрытиями.
Иными словами, Соловьева отныне можно считать просто незаменимым кандидатом в армию Российской Федерации.
Стрелять умеет да еще как, аж мастер спорта! У нас 90% мобилизованных до попадания на фронт никогда в руках оружия не держали, и ничего, пошли Родину защищать.
А тут такой ценный кадр пропадает. К тому же идеологически подкованный, эмоционально заряженный и пропитанный ненавистью к противнику. А если вспомнить его удивительные навыки в искусстве рукопашного боя, то любому станет очевидно, что Соловьева нужно срочно отправить защищать военные рубежи. Без него фронт не выдержит.
Можно, конечно, подождать, когда кандидат Соловьев сам соизволит явиться в военкомат по месту жительства, но лучше действовать превентивно, чтобы столь опытная боевая единица в скорейшие сроки поступила в распоряжение Минобороны.
Андрей Окунь, «Телеграм»