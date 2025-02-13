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Соловьева отправляют на фронт?

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  • Андрей Окунь
  • 13.02.2025, 10:57
  • 3,664
Соловьева отправляют на фронт?

Пропагандиста отныне можно считать просто незаменимым кандидатом в армию РФ.

Пропагандист Владимир Соловьев стал мастером спорта по практической стрельбе. Суть этой спортивной дисциплины — максимально приближенные условия к реальному бою: бегаешь, стреляешь, прячешься за укрытиями.

Иными словами, Соловьева отныне можно считать просто незаменимым кандидатом в армию Российской Федерации.

Стрелять умеет да еще как, аж мастер спорта! У нас 90% мобилизованных до попадания на фронт никогда в руках оружия не держали, и ничего, пошли Родину защищать.

А тут такой ценный кадр пропадает. К тому же идеологически подкованный, эмоционально заряженный и пропитанный ненавистью к противнику. А если вспомнить его удивительные навыки в искусстве рукопашного боя, то любому станет очевидно, что Соловьева нужно срочно отправить защищать военные рубежи. Без него фронт не выдержит.

Можно, конечно, подождать, когда кандидат Соловьев сам соизволит явиться в военкомат по месту жительства, но лучше действовать превентивно, чтобы столь опытная боевая единица в скорейшие сроки поступила в распоряжение Минобороны.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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