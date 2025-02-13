Европейские лидеры: Мы усилим нашу поддержку Украины

Европейские лидеры: Мы усилим нашу поддержку Украины1
- 13.02.2025, 11:07
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В совместном заявлении Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, внешнеполитической службы ЕС и ЕК подчеркивается готовность продолжать поддержку Киева.
«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», касающихся завершения войны в Украине. Как сообщает DW, такое мнение выразили министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, а также внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении, сделанном в среду, 12 февраля, вскоре после телефонного разговора об Украине между президентами США и России - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
«Справедливый и долгосрочный мир в Украине - необходимое условие для надежной трансатлантической безопасности», - говорится также в этом документе. Как подчеркнули европейские дипломаты, они с радостью ожидают переговоров «с американскими союзниками» о дальнейших действиях. При этом общей целью должно стать «перемещение Украины в позицию сильного», считают авторы заявления.
Готовность усилить поддержку Украины
Европейские страны, министры иностранных дел которых подписали заявление, также выражают готовность усилить свою поддержку Украины и считают необходимым предоставить этой стране гарантии безопасности. «Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы отстаиваем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность перед лицом агрессивной войны России», - подчеркивают они.
«Мы разделяем цель поддерживать Украину так долго, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и долгосрочный мир», - говорится далее в документе. Подразумевается мирное соглашение, гарантирующее соблюдение интересов Украины и европейских стран, уточняет агентство dpa.
Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина
12 февраля состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Владимиром Путиным Дональд Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Выступая перед журналистами в Белом доме позже, Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - «маловероятным».