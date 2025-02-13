Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в январе
- 13.02.2025, 11:19
Этот дом знают все.
В январе 2025 года самая дорогая квартира в столице обошлась покупателю в $425 тыс. Недвижимость находится в комплексе «У Троицкого» на ул. Сторожевской, пишет Realt.
Этот дом был построен в 2011 году компанией «Трайпл» Юрия Чижа на набережной Свислочи возле Троицкого предместья. Точный адрес — Сторожовская, 6.
Квартира была куплена за 425 тысяч долларов (или 3310 долларов за квадратный метр).
Это — четырешка общей площадью 128 квадратных метров. Высота потолков — 3 метра. А находится она на 14 этаже.