Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в январе 13.02.2025, 11:19

Этот дом знают все.

В январе 2025 года самая дорогая квартира в столице обошлась покупателю в $425 тыс. Недвижимость находится в комплексе «У Троицкого» на ул. Сторожевской, пишет Realt.

Этот дом был построен в 2011 году компанией «Трайпл» Юрия Чижа на набережной Свислочи возле Троицкого предместья. Точный адрес — Сторожовская, 6.

Квартира была куплена за 425 тысяч долларов (или 3310 долларов за квадратный метр).

Это — четырешка общей площадью 128 квадратных метров. Высота потолков — 3 метра. А находится она на 14 этаже.

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