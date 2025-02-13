закрыть
13 февраля 2025, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в январе

  • 13.02.2025, 11:19
Где и за сколько купили самую дорогую квартиру в Минске в январе

Этот дом знают все.

В январе 2025 года самая дорогая квартира в столице обошлась покупателю в $425 тыс. Недвижимость находится в комплексе «У Троицкого» на ул. Сторожевской, пишет Realt.

Этот дом был построен в 2011 году компанией «Трайпл» Юрия Чижа на набережной Свислочи возле Троицкого предместья. Точный адрес — Сторожовская, 6.

Квартира была куплена за 425 тысяч долларов (или 3310 долларов за квадратный метр).

Это — четырешка общей площадью 128 квадратных метров. Высота потолков — 3 метра. А находится она на 14 этаже.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников
Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип