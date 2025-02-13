Госсекретарь США призвал режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

Госсекретарь США призвал режим Лукашенко освободить всех политзаключенных2
- 13.02.2025, 11:27
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Марко Рубио прокомментировал освобождение американца и двух узников совести.
Государственный секретарь США Марко Рубио призвал официальный Минск освободить всех политических заключенных, «которые остаются в тюрьмах по всей Беларуси». Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован 12 февраля на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В документе подчеркивается, что «сильное руководство президента США Дональда Трампа привело к освобождению несправедливо задержанного в Беларуси американца и двух политических заключенных».
«Я хочу особенно поблагодарить правительство Литвы за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим союзником и другом», — отмечается в заявлении.
Марко Рубио также выразил благодарность своей команде, Офису спецпредставителя президента США по делам заложников и Бюро по делам Европы и Евразии «за всю тяжелую работу», которая была проделана для освобождения людей.
«Мы по-прежнему привержены освобождению других граждан США в Беларуси и других странах. Мы призываем освободить всех политических заключенных, которые остаются в тюрьмах по всей Беларуси», — подчеркнул Рубио.