Турнир 4 наций: Канада обыграла Швецию в овертайме
- 13.02.2025, 11:35
Соревнование стартовало с захватывающего поединка.
В ночь на 13 февраля стартовал Турнир четырех наций, организовала НХЛ взамен Матча всех звезд. Он проходит в Монреале и Бостоне.
В первом матче сборная Канады одолела Швецию в овертайме со счетом 4:3.
Матч прошел с напряженной борьбой: Канада начала игру с двумя заброшенными шайбами в первой половине первого периода, автором которых стал Маккиннон (1:0) и Маршан (2:0). Швеция ответила в середине второго периода шайбой Бродина (1:2), но Стоун снова увеличил преимущество Канады до двух шайб (3:1). В третьем периоде шведы проявили характер, сначала Кэмпе сократил отставание до одного гола (2:3), а затем Эрикссон сравнял счет (3:3). Однако в овертайме Марнер принес победу Канаде, забросив решающую шайбу (4:3).
Вратари Густавссон и Биннингтон зафиксировали 24 и 23 сейва соответственно.
Таким образом, турнир стартовал с захватывающего поединка, в котором все команды полностью составлены из представителей НХЛ, включая сборные США и Финляндии.