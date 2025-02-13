Турнир 4 наций: Канада обыграла Швецию в овертайме 13.02.2025, 11:35

Соревнование стартовало с захватывающего поединка.

В ночь на 13 февраля стартовал Турнир четырех наций, организовала НХЛ взамен Матча всех звезд. Он проходит в Монреале и Бостоне.

В первом матче сборная Канады одолела Швецию в овертайме со счетом 4:3.

Матч прошел с напряженной борьбой: Канада начала игру с двумя заброшенными шайбами в первой половине первого периода, автором которых стал Маккиннон (1:0) и Маршан (2:0). Швеция ответила в середине второго периода шайбой Бродина (1:2), но Стоун снова увеличил преимущество Канады до двух шайб (3:1). В третьем периоде шведы проявили характер, сначала Кэмпе сократил отставание до одного гола (2:3), а затем Эрикссон сравнял счет (3:3). Однако в овертайме Марнер принес победу Канаде, забросив решающую шайбу (4:3).

Вратари Густавссон и Биннингтон зафиксировали 24 и 23 сейва соответственно.

Таким образом, турнир стартовал с захватывающего поединка, в котором все команды полностью составлены из представителей НХЛ, включая сборные США и Финляндии.

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