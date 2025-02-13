«А вот знаете, что в цене не меняется? Водка» 13.02.2025, 11:43

Белорусские цены уже сопоставимы с польскими и литовскими.

«Салідарнасць» расспросила белорусов в Беларуси о том, изменились ли их закупки и удается ли откладывать в кубышку.

Тамара, 53 года

— Я занимаюсь домашним хозяйством, поэтому четко отслеживаю повышение цен. Мы каждый день едим бананы — так вот если раньше килограмм стоил 4,5 рубля, то сейчас — 6.

Идем дальше. Ужасно подорожал шоколад, даже наш от «Коммунарки». Шоколадка «Аленка» стоила 5 рублей, сейчас в самом дешевом магазине 6,70. За полгода где-то в два раза поднялись цены на кофе, также подорожало оливковое масло, помидоры, авокадо. То есть продукты, которые постоянно в рационе. Конечно, доступнее всего морковка, свекла, капуста, картошка. А все остальное ждешь до лета.

Еще заметила, что стали уменьшаться граммовки. Например, молоко продают не по литру, а по 930 мл. И много появилось товаров с названием «продукт» — кефирный, сметанный.

Собеседница издания добавляет, что растут цены и в заведениях:

— Обычный кофе уже 9 рублей, а один эклер может обойтись и в 15 рублей — наверное, сделан из подсанкционных продуктов. Дети недавно ездили в Питер (просто потому, что сейчас больше некуда), говорят, что там сходить в кафе в несколько раз дешевле, чем у нас.

Поэтому мы с мужем по заведениям и не ходим. Чтобы там поесть, даже не выпивая, надо отдать, плюс-минус, рублей 200. Мы научились вкусно готовить дома — без устриц и подобного, хотя очень бы хотелось.

Ну, а в остальном, что сказать — есть-то хочется всегда. Хоть и зарплаты у многих абсолютно не сдвигаются с места. На чем может сэкономить обычная семья? Не пить и не курить — это понятно. А вот на еде — ну такое. Хотя, конечно, морепродукты сейчас «страдают», почти недоступны из-за высоких цен и орехи.

С такими ценами на продукты отложить ничего не получается. Также мы стали меньше покупать одежду.

А вот знаете, что в цене не меняется? Водка. Я ради интереса проверяю — 9 рублей. А вот сеанс в бассейне 45 минут — 15 рублей.

Женщина также отслеживает подорожание лекарств. Некоторые из них она предпочитает заказывать из-за границы.

Андрей, 24 года

— Я не отслеживаю изменение цен, поэтому не в курсе. Вижу только, что сигареты выросли в цене. Но вот недавно вернулся из поездки по Европе и понял, что белорусские цены уже сопоставимы с польскими и литовскими.

Нет такого, что возвращаешься и выдыхаешь: «Вау, как все дешево». Наоборот, понимаешь, что есть товары, которые стоят у нас не просто столько же, а даже дороже. При этом зарплаты несопоставимы. К сожалению, у белорусов покупательская способность гораздо ниже.

Соня, 66 лет

— Сейчас все дорого! Только 300 рублей в месяц уходит на лекарства — причем многие дорожают. И это не учитывая, что часто приходится делать УЗИ в частных центрах, так что на здоровье уходит очень много денег, хоть и некоторые лекарства мне выдают бесплатно.

Если говорить про продукты, то резкого скачка я не увидела. Дорожают отдельные товары и постепенно. Например, огурцы, помидоры. Даже картошка уже по 1,80 — считаю, что это дорого. Хек стал дороже на рубль.

В остальном, вроде, все как было — в каком-то магазине дороже, в каком-то — дешевле.

Игорь, 25 лет

— За последние три месяца многое выросло в цене. По моим оценкам, на 20-30%. Но я заметил, что дорожают, в основном, российские товары — макароны, сладости. Может быть, дело в разнице курса? Я пару месяцев назад ездил в Питер, там шоколад стоит дешевле в полтора раза.

Вот у нас несколько месяцев назад пачку M&M’s можно было купить за 2,50-2,60 рублей, а сейчас уже около 3,20.

Конечно, подорожание цен я ощутил. Теперь, когда хочу закупиться на подольше, выбираю магазины с более низкими ценами — «Маяк», «Копеечка», «Грошык».

Повышаются цены также в кофейнях и ресторанах быстрого питания. Не скажу, что стал в них меньше ходить, просто теперь трачу на это больше денег.

Не дорожает, как мне кажется, одежда. Но она у нас всегда была дорогой, если сравнивать, например, с той же Польшей.

Алиса, 22 года

— Кошты растуць, але гэта складана адзначыць, калі ходзіш у краму кожны дзень. Яны падымаюцца не рэзка, а паступова. У гэтым, думаю, галоўная хітрасць, каб было не так відавочна.

Высокія кошты на цыгарэты, гародніну і садавіну, на кулінарыю таксама падняліся. Ну і на шакалад — калі раней можна было купіць шакаладку за 4-6 рублёў, то зараз гэта будзе 6-8.

Падняліся кошты таксама на некаторыя лекі, якія мне трэба прыймаць, на ежу ў кавярнях. За звычайны невялікі кубак кавы — 10 рублёў, за дэсерт — 10-15 рублёў, пры тым што порцыя быццам усё меней і меней.

Не скажу, што падвышэнне коштаў сільна на мне адбілася, бо заробак за апошні час у мяне таксама падвышаўся. Але тут варта адзначыць, што я працую на польскую кампанію. Складаней людзям, якія працуюць у бюджэтнай сферы. Вось у маёй маці, напрыклад, заробак не падвышаецца.

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