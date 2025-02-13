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СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко

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  • 13.02.2025, 11:50
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СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко
Петр Порошенко

Бывший украинский президент назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против народного депутата, лидера партии «Европейская солидарность» и бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Forbes.

Сам Порошенко назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

По данным источников «Украинской правды», СНБО ввел санкции против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, а также против предателя Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что решение СНБО будет опубликовано 13 февраля. Он также заявил, что «каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России», должен понести ответственность.

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