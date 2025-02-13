СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко

СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко46
- 13.02.2025, 11:50
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Бывший украинский президент назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против народного депутата, лидера партии «Европейская солидарность» и бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Forbes.
Сам Порошенко назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».
По данным источников «Украинской правды», СНБО ввел санкции против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, а также против предателя Виктора Медведчука.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что решение СНБО будет опубликовано 13 февраля. Он также заявил, что «каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России», должен понести ответственность.