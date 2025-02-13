Экс-советник Трампа жестко раскритиковал президента США 19 13.02.2025, 12:02

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Джон Болтон

Глава Белого дома слишком рано начал говорить об уступках.

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп «фактически сдался Путину».

Об этом он написал в X.

Болтон заявил, что позволять России «посягать на суверенитет Украины, вербовать врагов вроде Северной Кореи для помощи в своей борьбе, а затем продавать украинцев, соглашаясь на потерю их территории и гарантий безопасности или членства в НАТО – недопустимо».

«Сделав эти и другие уступки еще до начала переговоров, Трамп фактически сдался Путину в вопросе Украины», – считает он.

Экс-советник американского президента отметил, что много раз предупреждал о том, что Трамп будет отдавать предпочтение России в переговорах между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

«Военные показатели России были плачевными, но Трамп оправдывает решение Путина о вторжении», – сказал он.

Болтон считает, что ущерб интересам безопасности США «выйдет далеко за пределы Центральной Европы, как это четко видят наши противники на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Лидеры США обязаны однозначно поддерживать Украину и всех союзников по НАТО, которые поддерживают Киев. Не в наших национальных интересах позволить неспровоцированной агрессии Кремля против Украины победить. Администрации Трампа должно быть стыдно», – подытожил он.

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