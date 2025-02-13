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Экс-советник Трампа жестко раскритиковал президента США

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  • 13.02.2025, 12:02
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Экс-советник Трампа жестко раскритиковал президента США
Джон Болтон

Глава Белого дома слишком рано начал говорить об уступках.

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп «фактически сдался Путину».

Об этом он написал в X.

Болтон заявил, что позволять России «посягать на суверенитет Украины, вербовать врагов вроде Северной Кореи для помощи в своей борьбе, а затем продавать украинцев, соглашаясь на потерю их территории и гарантий безопасности или членства в НАТО – недопустимо».

«Сделав эти и другие уступки еще до начала переговоров, Трамп фактически сдался Путину в вопросе Украины», – считает он.

Экс-советник американского президента отметил, что много раз предупреждал о том, что Трамп будет отдавать предпочтение России в переговорах между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

«Военные показатели России были плачевными, но Трамп оправдывает решение Путина о вторжении», – сказал он.

Болтон считает, что ущерб интересам безопасности США «выйдет далеко за пределы Центральной Европы, как это четко видят наши противники на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Лидеры США обязаны однозначно поддерживать Украину и всех союзников по НАТО, которые поддерживают Киев. Не в наших национальных интересах позволить неспровоцированной агрессии Кремля против Украины победить. Администрации Трампа должно быть стыдно», – подытожил он.

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