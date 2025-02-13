Экс-советник Трампа жестко раскритиковал президента США

Экс-советник Трампа жестко раскритиковал президента США19
- 13.02.2025, 12:02
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Глава Белого дома слишком рано начал говорить об уступках.
Бывший советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца о потенциальных потерях Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп «фактически сдался Путину».
Об этом он написал в X.
Болтон заявил, что позволять России «посягать на суверенитет Украины, вербовать врагов вроде Северной Кореи для помощи в своей борьбе, а затем продавать украинцев, соглашаясь на потерю их территории и гарантий безопасности или членства в НАТО – недопустимо».
«Сделав эти и другие уступки еще до начала переговоров, Трамп фактически сдался Путину в вопросе Украины», – считает он.
Экс-советник американского президента отметил, что много раз предупреждал о том, что Трамп будет отдавать предпочтение России в переговорах между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.
«Военные показатели России были плачевными, но Трамп оправдывает решение Путина о вторжении», – сказал он.
Болтон считает, что ущерб интересам безопасности США «выйдет далеко за пределы Центральной Европы, как это четко видят наши противники на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе».
«Лидеры США обязаны однозначно поддерживать Украину и всех союзников по НАТО, которые поддерживают Киев. Не в наших национальных интересах позволить неспровоцированной агрессии Кремля против Украины победить. Администрации Трампа должно быть стыдно», – подытожил он.